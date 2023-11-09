بليغ حمدي| أنغام تتألق بطربيات وردة الجزائرية وميادة الحناوي

أمتعت الفنانة أنغام حضور حفل روائع بليغ حمدي بأغنية “اه لوقابلتك زمان” للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، والذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

غنت الفنانة وردة الجزائرية “اه لوقابلتك زمان”، من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، وتقول مطلعها "أه لو قابلتك من زمان كانت حياتى اتغيرت

ولا كان جرى كل اللى كان لكن دى قسمة اتقدرت لو كنت جنبى من زمان كانت حياتى نورت

ولا كان نسى يوم الزمان يبعت بفرحة نورت لو كنت شوفتك من زمان كانت عينيا اتعلمت

معنى الحنان، معنى الأمان ولا من دموعها اتألمت

بجانب أغنية “كان ياما كان” للفنانة الكبير ميادة الحناوي، من كلمات وألحان بليغ حمدي، ويقول مطلعها" كان ياما كان الحب مالى بيتنا

و مدفينا الحنان ..

زارنا الزمان سرق منا فرحتنا

والراحة و الامان ..

حبيبي كان هنا مالى الدنيا عليٌه .. بالحب والهنا

حبيبي يا انا يا اغلى من عينيٌه .. نسيت من انا

انا الحب اللى كان .. اللى نسيته قوام

من قبل الاوان ..

نسيت اسمى كمان .. نسيت يا سلام

على غدر الانسان ..

و الله زمان يا هوى زمان ..و الله زمان يا هوى زمان

و الله زمان زمان .. يا هوى زمان

يتضمن الحفل نجوم الغناء من مصر وسوريا والعراق، وهم: “أنغام، أصالة، صابر الرباعي، نانسي عجرم، ماجد المهندس”، على مسرح أبوبكر سالم، بقيادة المايسترو وليد فايد

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، الذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي توجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.