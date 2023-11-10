خالد أبوبكر: "نزوح الفلسطينيين نكبة جديدة والعرب مفككون وضعفاء وقليلو الحيلة"

عرض الإعلامي خالد أبوبكر، لقطات من النزوح الجماعي للفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

قال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة “ON”: “إن مشاهد النزوح حزينة وتاريخية، وللأسف إسرائيل نجحت في أن ترينا مشهد نزوح أهالينا وناسنا من شمال غزة، حيث نزح أكثر من 100 ألف فلسطيني في صورة حزينة للتاريخ ولن تغيب عن ذاكرة الأمة العربية”.

واصل قائلًا: "لا تنسوا هذه الصورة، هؤلاء العرب الفلسطينيين اضطروا لترك أرضهم وبيوتهم والذهاب لجزء آخر من غزة، في مباني تابعة للمنظمات الأممية، نتيجة ضعفنا كعرب ولم يتحد أحد، فهو مشهد لن ينسى في ذاكرة الأمة العربية، وهي تعد نكبة أخرى".

أضاف: "هذا النزوح، علموه للناس في الجامعات والمدارس، هذا المشهد يدل على الخسارة، لو كنا استثمرنا جهودنا واتحدنا كعرب وفلسطين، ما حدث هذا المشهد، ماذا لو انتقم هؤلاء النازحين الفلسطينيين مستقبلًا من الإسرائيليين، هل سيقال عنهم إرهابيين؟ أو يدافعون عما تعرضوا له؟؟"

أضاف : "هذه المشاهد لها أسباب، ومشهد نزوح السيدة الفلسطينية وهي تجر طفليها، يجب أن يذاع في القمة العربية، ما حدث سببه أن العرب ضعفاء ولم يتحدوا وقليلة حيلة وعدم اتفاق بينهم وأيضًا عدم اتفاق بين الشعب الفلسطيني نفسه".