تقرير يُوضح تحذير البيت الأبيض من غضب عربي تجاه أمريكا (تفاصيل)

أصدر "دبلوماسيون أمريكيون"، تحذيرات للبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة تفقد ثقة العالم العربي بسبب الدعم النشط للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاءت تحذيرات الدبلوماسيين من خلال برقية تم إرسالها من سفارة الولايات المتحدة في سلطنة عمان، إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبحسب ما نشرت "سي إن إن"، فإن البرقية تحذر من أن الدعم الأمريكي القوي لتصرفات إسرائيل يُنظر إليه على أنه "مسؤولية مادية ومعنوية ويتم اعتباره جرائم حرب محتملة".

وكتب البرقية ثاني أعلى شخص في السفارة الأمريكية في مسقط، مسلطا الضوء على القلق العميق بين المسؤولين الأميركيين بشأن الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة، والذي اندلع بعد وقت قصير من شن إسرائيل عملياتها ضد "حماس"، في أعقاب الهجمات التي نفذتها الجماعة المسلحة في إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومر أكثر من شهر، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.

عدوان الاحتلال على غزة يتسبب في انخفاض طلب السفر عالميًا

كشفت بيانات لشركة "فوروارد كيز" لتحليل حركة السفر، عن انخفاض حجوزات الرحلات الدولية في جميع أنحاء العالم، مُنذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على "قطاع غزة" وخاصة في الأمريكتين، مع إلغاء الناس الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط وحول العالم.

وصرح أوليفييه بونتي نائب رئيس قسم التحليلات في فوروارد كيز في بيان "هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعا يوميا على شاشات التلفزيون، هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة العملاء في السفر إلى أماكن أخرى".

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية من الأمريكتين عشرة بالمئة في الأسابيع الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل ثلاثة أسابيع من الهجوم، وفقًا لبيانات تذاكر الطيران من فوروارد كيز.

كما تراجعت حركة السفر في الشرق الأوسط مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية الصادرة في المنطقة تسعة بالمئة في الفترة نفسها. وانخفضت حجوزات الطيران الدولية للسفر إلى المنطقة 26 بالمئة في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجوم.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية خمسة بالمئة في المتوسط عبر المناطق مما أثر على التعافي في حركة السفر عالميا بعد الجائحة.

وقال بونتي إن الحجوزات قبل يوم واحد من الهجوم أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام سيتعافى بنسبة 95 بالمئة مقارنة مع مستويات 2019، لكن اعتبارا من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول انخفضت التوقعات إلى 88 بالمئة.

حماس تُصدر بيانًا عاجلًا بعد القصف الإسرائيلي على مدرسة البراق

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بيانًا عاجلاً للرد على مجزرة الاحتلال بحق النازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق؛ إذ أكدت أن ما حدث "يعد وصمة عار على جبين الإنسانية"، وشعبنا لن ينكسر أمام هذه الفاشية المجرمة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

ذكر البيان: أن قتل الاحتلال لأكثر من 50 شهيدًا في هذه المجزرة، واستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم، أمام سمع وبصر العالم؛ لَتشكِّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.

اختتمت الحركة بيانها قائلة: "إن من يظن أن هذه المجازر التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، والتي داست من خلالها على كل القوانين والقواعد الإنسانية؛ ستكسر شعبنا ومقاومته، فهو واهم، ولا يعرف طبيعة هذا الشعب الجبار ومقاومته الباسلة المتجذرون في هذه الأرض والمتمسكون بحقوقهم حتى التحرير والعودة بإذن الله".

ارتكب "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مجزرة جديدة بعد قصفه لمدرسة "البراق" في غزة بالصواريخ والمدفعية، وتم انتشال 50 شهيدًا من داخل المدرسة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.