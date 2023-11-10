البرقوق يحتوي على مواد مضادة للشيخوخة.. طبيبة توضح

وصفت أخصائية الغدد الصماء زوكرا بافلوفا البرقوق بأنه فاكهة تساعد على إطالة عمر الشباب.

البرقوق هو أحد الفواكه المحلية القليلة المتوفرة على الرفوف طازجة في أواخر الخريف، وذكرت الدكتورة بافلوفا سببًا غير معروف لاستهلاك ثمارها وهو الوقاية من الشيخوخة المبكرة للجسم، حيث يحتوي على مواد مضادة للشيخوخة.



وتحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات A وC والكالسيوم والفوسفور والبكتين ومضادات الأكسدة والبورون، وهي تساعد على تقوية العضلات وبنية العظام، وتساعد على إبطاء عملية الشيخوخة.

وأضافت الخبيرة أنه بسبب محتواه العالي من الألياف، يعمل البرقوق على تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم ويحفز أيضًا عملية الهضم الجيدة في شكل البرقوق، يمكن أن تصبح هذه الفاكهة نوعا من العلاج للإمساك وانخفاض نفاذية الأمعاء بالإضافة إلى ذلك، فإن البرقوق غني بالكالسيوم، وينصح باستخدامه للنساء أثناء انقطاع الطمث وكبار السن، الذين تصبح مشكلة ضعف العظام وتطور هشاشة العظام ملحة بالنسبة لهم.

ومن المزايا الأخرى للخوخ أنه غني بالحديد، مما يجعله مفيداً في الحماية من فقر الدم، ومن المهم تجنب الاستهلاك المفرط للخوخ؛ يجب ألا يتجاوز المدخول اليومي 6 فواكه يوميًا، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى تناول 1-2 ثمرة خوخ يوميًا.