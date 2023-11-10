توثيق أعلى رقم قياسي لأطول أنف بالعالم

أثار صاحب أطول أنف في العالم ضجة كبيرة مؤخرًا عبر الإنترنت بعد تصميم تمثال له بالشمع.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، اكتسب توماس ويدرز، من يوركشاير، شهرة في القرن الثامن عشر لامتلاكه أطول أنف في العالم، والذي بلغ طوله 19 سم.

لا يزال الرقم القياسي لمؤدي السيرك المتنقل قائمًا حتى يومنا هذا، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية - وجرى توثيق شكله بالشمع في معرض ريبلي عبر موقع Reddit ليثير صدمة بين الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين علقوا معبرين عن صدمتهم.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، قالت الموسوعة في تعليقها على لقب توماس، وِأشار المنشور أيضًا إلى أن توماس إما كام ذقنه كان صغيراً جدًا أو أن جبينه منخفض جدًا.

وأضاف موقع جينيس للأرقام القياسية: "هناك روايات تاريخية تفيد بأن توماس ويدرز، الذي عاش في إنجلترا خلال سبعينيات القرن الثامن عشر وكان عضوًا في سيرك متنقل، كان يبلغ طول أنفه 19 سم.

لا تزال تفاصيل حياة توماس غير واضحة، ومع ذلك، يُعتقد أن فنان السيرك توفي في يوركشاير في أوائل الخمسينيات من عمره.

وبينما رجح البعض أن نمو أنفه يرجع إلى وجود ورم فيها أو إنها حالة وراثية جعلت أنفه يكاد يصل إلى صدره.