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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى  بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت  جهات التحقيق بالمنوفية، حبس 4 أشخاص مقيمين بمحافظة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"). 

 

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حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

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نشرة الحوادث| ضبط 13543 قضية سرقة تيار كهربائي.. و4 أشخاص للاتجار في النقد الأجنبي

حبس المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى  بالمنوفية

   وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

   جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

حبس المتهمين  بالاتجار فى النقد الأجنبى  بمصر القديمة

كما امرت نيابة مصر القديمة الجزئية ، بحبس سائق مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وذلك " بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" 

   وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية".

   وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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