الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "قيمنا من تراثنا" بالوادي الجديد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنفيذ المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا"، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، بمشاركة ٣٠٠ من النشء.

وتهدف المبادرة إلي تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ،التعرف على القيم الدينية ( الإسلامية ، المسيحية ) وكيفية تطبيقها على أرض الواقع ، والتعرف على قيم الحضارة المصرية القديمة ،و الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء.

وشارك في اللقاء المجمع بمركز التنمية الشبابية مراكز شباب ( الفتح، القصر ،المدينة،اسمنت الجديدة. الراشدة .بدخلو. الشيخ والى .الهنداوى، العوينية، الداخلة ).

وحاضر فيه فعاليات الدكتور محمد العيونى من علماء الأزهر الشريف ، والقس مرقص راعى كنيسة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، والدكتور عماد مهدى السيد عضو اتحاد الأثريين.

كما تضمنت الفعاليات ورشة تفاعلية حول القيم الخلقية الإسلامية ، حتمية الاخلاق للإنسان ، نماذج من القيم الخلقية ، " والتى شملت جميع مجالات الحياة .

وشملت فعاليات الورشة التفاعلية الثانية الحوار عن الإيمان والذى يعتبر قرينا بالاخلاق ، واوضحت أن الأخلاق الكريمة قد نادت بها جميع الأديان السماوية والتى جاءت من منبع واحد .

بينما تضمنت فعاليات الورشة الثالثة عرض نماذج من القيم الخلقية للحضارة المصرية القديمة ، وتناولت محاور مثل الهوية والانتماء ، وعرض لآثار محافظة الوادى الجديد ، الاخلاق عند العسكرية عند أجدادنا المصرية القديمة.

انتهت الفعاليات بالرد على الأسئلة والاستفسارات التى وردت في أذهان النشء من الحضور.



