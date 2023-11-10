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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "قيمنا من تراثنا" بالوادي الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنفيذ المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا"، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء،  وذلك بمركز التنمية الشبابية  بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، بمشاركة ٣٠٠ من النشء.

وتهدف المبادرة إلي تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ،التعرف على القيم الدينية ( الإسلامية ، المسيحية ) وكيفية تطبيقها على أرض الواقع ، والتعرف على قيم الحضارة المصرية القديمة ،و الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء.

وشارك في اللقاء المجمع بمركز التنمية الشبابية  مراكز شباب ( الفتح، القصر ،المدينة،اسمنت الجديدة. الراشدة .بدخلو. الشيخ والى .الهنداوى، العوينية، الداخلة ).

وحاضر فيه فعاليات الدكتور محمد العيونى من علماء الأزهر الشريف ، والقس مرقص راعى كنيسة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، والدكتور عماد مهدى السيد عضو اتحاد الأثريين.

كما تضمنت الفعاليات ورشة تفاعلية حول القيم الخلقية الإسلامية ، حتمية الاخلاق للإنسان ، نماذج من القيم الخلقية ، " والتى شملت جميع مجالات الحياة .

وشملت فعاليات الورشة التفاعلية الثانية الحوار عن الإيمان والذى يعتبر قرينا بالاخلاق ، واوضحت أن الأخلاق الكريمة قد نادت بها جميع الأديان السماوية والتى جاءت من منبع واحد .

بينما تضمنت فعاليات الورشة الثالثة  عرض نماذج من القيم الخلقية للحضارة المصرية القديمة ، وتناولت محاور مثل الهوية والانتماء ، وعرض لآثار محافظة الوادى الجديد ، الاخلاق عند العسكرية عند أجدادنا المصرية القديمة.

انتهت الفعاليات بالرد على الأسئلة والاستفسارات التى وردت في أذهان النشء من الحضور.


 

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