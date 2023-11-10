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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زمالك 2012 يهزم التوفيقية بدوري البراعم

زمالك 2012 لكرة القدم
زمالك 2012 لكرة القدم

فاز فريق الزمالك مواليد 2012 على التوفيقية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة. 

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أحرز أهداف الزمالك كل من، ياسين أحمد "هدفين"، عبد الرحمن أحمد و يحيى عادل و سيف أحمد بواقع هدف لكل لاعب. 

ويقود فريق 2012، أحمد عبدالله مديراً فنياً، وأيمن علي حسن و عبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، ورمضان عابدين مدرباً لحراس المرمى، وعبدالرحمن حسين إداري وهشام رسلان تأهيل وإصابات.

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