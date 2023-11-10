قافلة طبية توقع الكشف علي 3642 سيدة بدشنا ونجع حمادي فى قنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح قافلة تنظيم الأسرة بمركزي دشنا ونجع حمادي في تقديم خدماتها ل 3642 سيدة، وذلك بقري أبومناع ،العطيات،العزب،فاو،أبودياب ،النجاحية، بهجورة، ساحل البقيلي، الحلفاية.

وأوضح بدران أن القافلة الموسعة قد إستفادت منها 783 سيدة من وسائل منع الحمل بمركز دشنا منهم 146 جدد، 637 مترددات، وحصلت 52 سيدة علي حبوب أحادية ، 419 علي حبوب مركبة.

كما تم تركيب 16 لولبا نحاسيا، 7 لولب هرموني وصرف كبسولات منع الحمل لـ 95 سيدة وحقن أحادية ل 139 سيدة وحقن مركبة لـ 50 سيدة.

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة أن القافلة قد قدمت خدماتها ل 2859 سيدة بمركز نجع حمادي منهم 234 جدد، 2625 مترددات.

مشيرة إلي إستفادة 222 سيدة بالحبوب الأحادية، 2031 حبوب مركبة ، 91 لولبا نحاسيا، 14 لولبا هرمونيا، 214 حقن أحادية، 88 حقن مركبة و188 كبسولة.

وتقدم الدكتور محمد يحيي بدران بخالص الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية العاملة بتنظيم الأسرة علي جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الطبية والمشورة للسيدات بقري ونجوع المحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان في التصدي للزيادة السكانية والعمل علي دعم الرعاية الصحية المتكاملة للسيدات.