طريقة عمل أرز بالدجاج والمكسرات

تعد وصفات الأرز البسمتي المنوعة من الطبخات المفضلة على السفرة العربية لتنوع نكهاتها المميزة بالبهارات الزكية، وهذا ما يدفع الأمهات على تحضيره يوم العلطة لتقدم لإبنائها أفضل مذاق على الإطلاق.

واليوم نقدم لكم طريقة تحضير أرز بالدجاج والمكسرات بخطوات سهلة وبسيطة لتسعدي اسرتك على مائدة الغداء، وعلى خطى المطاعم حضري أرز بالدجاج والمكسرات.

المقادير

- لتحضير الدجاج :

الدجاج : 2 فخذ (منظف ومغسول)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- لتحضير الأرز :

أرز بسمتي : كوب

مرق دجاج : كوب ونصف

الزبدة : ملعقة كبيرة

القرفة : نصف ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

صنوبر : 3 ملاعق كبيرة (محمّص)

لوز : 3 ملاعق كبيرة (محمّص)

فستق : 3 ملاعق كبيرة (محمّص)

طريقة التحضير

لتحضير الدجاج: نكّهي أفخاذ الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم ضعيها في صينية فرن، وادهنيها بزيت الزيتون.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية الدجاج إلى الفرن حتى ينضج تماماً ويتحمّر.

لتحضير الأرز: في قدر على النار، ضعي الأرز مع مرق الدجاج والزبدة، ونكّهيه بالملح والفلفل الأسود والقرفة.

اتركي القدر على النار لحوالي 30 دقيقة حتى ينضج الأرز تماماً.

اسكبي الأرز في طبق التقديم، ثم ضعي فوقه قطع الدجاج، وانثري المكسرات على الوجه، وقدميه ساخناً.