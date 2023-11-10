الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصدر من بيراميدز: متى اجتمع اتحاد الكرة ليحيل رئيس النادي للانضباط

ممدوح عيد
ممدوح عيد

كشف مصدر من نادي بيراميدز عن أن النادي لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما صرح به عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز إلى لجنة الانضباط مؤخرا.

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وأعلن عامر حسين أن اتحاد الكرة قرر إحالة المهندس ممدوح عيد للجنة الانضباط بحجة ما وصفه بأنه هجوم على لجنة الحكام عقب مباراة بيراميدز والزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

أشار المصدر متسائلا:" إحالة أي فرد من منظومة اتحاد الكرة للجنة الأنضباط يقتضي اجتماعا لمجلس إدارة الجبلاية لاتخاذ القرار، فمتى وأين اجتمع اتحاد الكرة؟ أم أن القرار صدر من عامر حسين نفسه على الهواء؟ وكيف يعلنه في الإعلام ولم يصدر من اتحاد الكرة أي تفاصيل بشأن اجتماع رسمي للإدارة تعلن فيه تفاصيل الإحالة وأي قرارات أخرى؟ أم أنه تم تعيينه متحدثا رسميا للجبلاية؟!!
وهل رئيس لجنة مسابقات الرابطة هو الذي يعلن عقوبة مرتبطة بمباراة الكأس التي لا تشرف عليها الرابطة، أم ماذا؟

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