الرئيس الصيني يزور أمريكا ويلتقي بايدن الأسبوع المُقبل

يزور الرئيس الصيني "شي جين بينج"، الولايات المتحدة في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، إذ سيُشارك في قمة "آبيك" وسيجري أيضًا محادثات مع نظيره الأمريكي "جو بايدن"، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الصينة في بيان:"بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور الرئيس الصيني شي جين بينغ سان فرانسيسكو، حيث سيلتقي الزعيمان في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، كما سيشارك (شي جين بينغ)، بناء على دعوة، في الاجتماع الثلاثين غير الرسمي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض عقد اجتماع بين بايدن وشي جين بينغ في 15 نوفمبر في سان فرانسيسكو، حيث ستعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن فتورا، منذ فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين، وقد ازداد الوضع سوءا مع وصول بايدن إلى السلطة.

حقيقة إحباط الرئيس الأمريكي من موقف نتنياهو.. بايدن يُوضح

أكد الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، أنه طلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، المُوافقة على هُدنة إنسانية في غزة تستمر أكثر من ثلاثة أيام، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان مُحبطًا من "نتنياهو"، الذي لم يستجب بعد لمثل هذه الدعوات، أجاب بايدن: لقد استغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا مما كنت آمل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أنه لا تُوجد فُرصة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وأضاف بايدن، في تصريح صحفي أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى إلينوي، عندما سئل عن فرص وقف إطلاق النار، اليوم الخميس، إنه "لا يوجد حاليًا أي احتمال" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي أيضًا إن الولايات المتحدة ستشن ضربات جديدة ضد الجماعات المرتبطة بإيران إذا لزم الأمر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.