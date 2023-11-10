تألقي بنعومة واحتشام على خطى حنان مطاوع

تنجذب النجمة حنان مطاوع للأزياء الراقية التي تمزج بين الأناقة والاحتشام لتسير دائما على خطى الأميرات في كافة أوقاتها ومما جعلها مثال تقتدي به صاحبات الذوق الراقي.

وتمتع حنان مطاوع بذوق هادئ وتملك ثقة كبيرة في ذاتها فلا تخشي تكرار نفس الإطلالة أو اللون أو الظهور بدون مكياج في العديد من الأوقات مما جعلها قريبة من قلوب جماهيرها.

استطاعت أن تنوع بين الأستايلات العصرية والكلاسيكية والناعمة لتظهر بلوك صاخب من وحي الملكات الفراعنه بملامحها المصرية الجذابة وقوامها الممشوق الذي جعلها تشبه عارضات الأزياء في المهرجانات الفنية الضخمة.

وتميل لتصاميم الفساتين الطويلة وذات الأكمام الطويلة والفضفاضة لتبرز احتشامها للجميع، ولكنها براعة في مواكبة الموضة لتتألق بأحدث صيحات الفساتين والجمبسوت والبدل النسائي الجذابة بين القصات المختلفه بين الأوف شولدر وألوان شولدر والساك والأوفر سايز.

وتفضل التزين ببعض المجوهرات الناعمة المزينة بالأحجار الكريمة مع ساعة اليد المرصعه، كما انها تحب ارتداء الاكسسوارات البدوية الضخمة لتميز إطلالتها.

ولا تخشي حنان مطاوع الظهور بنفس التصميم أكثر من مره لانها تستطيع ان تخطف القلوب بذوقها الرفيع الناعم كما انها تنوع بين الألوان الزاهية مثل البرتقالي والفوشيا والأحمر والفسفوري لتمتعها بلون بشرة خمرية جذابة تتناغم مع كافة ألوان الأزياء.

إذا كنتٍ ترغبين في الحصول على إطلالة نسائية ناعمة مفعمة بالرقي والأنوثة استوحي ما يناسبك على خطى حنان مطاوع.

حنان مطاوع

حنان مطاوع من مواليد 23 فبراير 1979، ممثلة مصرية

عن حياتها

هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة

ترتبط حنان بصلة قرابة مع السيدة زينب المرشدي (خالتها) زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، حيث اعلنت اليوم نعيها لخالتها التي توفت في اليابان اثر ازمة صحية.

حياتها الأسرية

نشأت قصة حب بينها وبين الفنان أحمد رزق ولكن انفصلت عنه دون أن يعلن أي من الطرفين أسباب ذلك تزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016 وفي عام 2019 رزقت بابنتها الأولى أماليا.