أسعار العملات الأجنبية بـ الإمارات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة.. وتراجع اليورو

أسعار العملات.. تراجعت أسعار العملات العربية والأوروبية والأسيوية واللاتينية في مواجهة الدرهم الإماراتي، خاصة اليورو والدولار الأسترالي والجنية الإسترليني، وذلك في مصرف الإمارات المركزي بمنتصف التداولات اليوم الجمعة.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أسعار العملات الأجنبية، في مستهل التعاملات الصباحية (شراء) ليسجل سعر اليورو قيمة 3.932 درهم، ويسجل الدولار الأسترالي قيمة 2.355، فيما سجل الجنية الإسترلينى 4.506 درهم، واستقر سعر الدولار الأمريكي عند قيمة 3.672 درهم.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملات أمام الدرهم الإماراتي، وجاءت الأسعار على النحو الآتي مع تراجع بعض العملات المصرفية:

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة مقابل الدرهم الإماراتي

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة مقابل الدرهم الإماراتي

العملة‎ السعر‎‎

دولار أمريكي 3.6725

بيسو أرجنتيني 0.010492

دولار أسترالي 2.355526

تاكا بنغلاديشية 0.033311

دينار بحريني 9.751726

دولار بروناي 2.706138

ريال برازيلي 0.749046

بولا بوتسواني 0.270662

روبل بلاروسي 1.114703

دولار كندي 2.664708

فرنك سويسري 4.080102

بيزو تشيلي 0.004088

يوان صيني- الخارج 0.503565

يوان صيني 0.504077

بيزو كولومبي 0.0009

كرونة تشيكية 0.160112

كرون دانماركي 0.527188

دينار جزائري 0.027237

جينيه مصري 0.118851

يورو 3.932013

جنيه استرليني 4.506135

دولار هونج كونج 0.4702

فورنت هنغاري 0.010394

روبية اندونيسية 0.000235

روبية هندية 0.0441

كرونة آيسلندية 0.026022

دينار أردني 5.17691

ين ياباني 0.024321

شلن كيني 0.024209

ون كوري 0.002804

دينار كويتي 11.891271

تينغ كازاخستاني 0.007837

ليرة لبنانية 0.000244

روبية سريلانكي 0.011222

درهم مغربي 0.359904

دينار مقدوني 0.063814

بيسو مكسيكي 0.209426

رينغيت ماليزي 0.782632

نيرا نيجيري 0.004572

كرون نرويجي 0.329517

دولار نيوزيلندي 2.179267

ريال عماني 9.538713

سول بيروفي 0.96716

بيسو فلبيني 0.06578

روبية باكستانية 0.012796

زلوتي بولندي 0.882155

ريال قطري 1.007268

دينار صربي 0.033542

روبل روسي 0.039877

ريال سعودي 0.979098

دينار سوداني 0.006118

كرونة سويدية 0.337909

دولار سنغافوري 2.705141

بات تايلندي 0.103218

دينار تونسي 1.166317

ليرة تركية 0.128869

دولار تريندادي 0.540638

دولار تايواني 0.113798

شلن تنزاني 0.00147

شلن اوغندي 0.000975

دونغ فيتنامي 0.000151

ريال يمني 0.014676

راند جنوب أفريقي 0.197673

كواشا زامبي 0.161429

مانات أذربيجاني 2.160294

ليف بلغاري 2.009906

كونا كرواتية 0.521499

بر إثيوبي 0.06569

دينار عراقي 0.002806