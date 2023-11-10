أسعار العملات الأجنبية بـ الإمارات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة.. وتراجع اليورو
أسعار العملات.. تراجعت أسعار العملات العربية والأوروبية والأسيوية واللاتينية في مواجهة الدرهم الإماراتي، خاصة اليورو والدولار الأسترالي والجنية الإسترليني، وذلك في مصرف الإمارات المركزي بمنتصف التداولات اليوم الجمعة.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي أسعار العملات الأجنبية، في مستهل التعاملات الصباحية (شراء) ليسجل سعر اليورو قيمة 3.932 درهم، ويسجل الدولار الأسترالي قيمة 2.355، فيما سجل الجنية الإسترلينى 4.506 درهم، واستقر سعر الدولار الأمريكي عند قيمة 3.672 درهم.
وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملات أمام الدرهم الإماراتي، وجاءت الأسعار على النحو الآتي مع تراجع بعض العملات المصرفية:
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة مقابل الدرهم الإماراتي
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة مقابل الدرهم الإماراتي
العملة السعر
دولار أمريكي 3.6725
بيسو أرجنتيني 0.010492
دولار أسترالي 2.355526
تاكا بنغلاديشية 0.033311
دينار بحريني 9.751726
دولار بروناي 2.706138
ريال برازيلي 0.749046
بولا بوتسواني 0.270662
روبل بلاروسي 1.114703
دولار كندي 2.664708
فرنك سويسري 4.080102
بيزو تشيلي 0.004088
يوان صيني- الخارج 0.503565
يوان صيني 0.504077
بيزو كولومبي 0.0009
كرونة تشيكية 0.160112
كرون دانماركي 0.527188
دينار جزائري 0.027237
جينيه مصري 0.118851
يورو 3.932013
جنيه استرليني 4.506135
دولار هونج كونج 0.4702
فورنت هنغاري 0.010394
روبية اندونيسية 0.000235
روبية هندية 0.0441
كرونة آيسلندية 0.026022
دينار أردني 5.17691
ين ياباني 0.024321
شلن كيني 0.024209
ون كوري 0.002804
دينار كويتي 11.891271
تينغ كازاخستاني 0.007837
ليرة لبنانية 0.000244
روبية سريلانكي 0.011222
درهم مغربي 0.359904
دينار مقدوني 0.063814
بيسو مكسيكي 0.209426
رينغيت ماليزي 0.782632
نيرا نيجيري 0.004572
كرون نرويجي 0.329517
دولار نيوزيلندي 2.179267
ريال عماني 9.538713
سول بيروفي 0.96716
بيسو فلبيني 0.06578
روبية باكستانية 0.012796
زلوتي بولندي 0.882155
ريال قطري 1.007268
دينار صربي 0.033542
روبل روسي 0.039877
ريال سعودي 0.979098
دينار سوداني 0.006118
كرونة سويدية 0.337909
دولار سنغافوري 2.705141
بات تايلندي 0.103218
دينار تونسي 1.166317
ليرة تركية 0.128869
دولار تريندادي 0.540638
دولار تايواني 0.113798
شلن تنزاني 0.00147
شلن اوغندي 0.000975
دونغ فيتنامي 0.000151
ريال يمني 0.014676
راند جنوب أفريقي 0.197673
كواشا زامبي 0.161429
مانات أذربيجاني 2.160294
ليف بلغاري 2.009906
كونا كرواتية 0.521499
بر إثيوبي 0.06569
دينار عراقي 0.002806