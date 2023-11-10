محادثات واتساب .. سقوط عصابة تجارة العملات في القاهرة

طالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية بشأن واقعة سقوط سائق - مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وقيامهم بالانتحار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات "أجنبية" .

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين .