تفاصيل واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة

أقرت ممرضة بقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ومحاولة بيعها بالجمالية،وقالت إنه حال عملها ممرضة لدي صاحبة الشقة وكانت علي عليىبوجود مجهوهرات لدي المجني علاقات بسرقتها بإسلوب المغافلة،وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تفاصيل الواقعة كانت عندما تم ضبط ممرضة – مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الجيزة بأسلوب"المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم.

وتم إحالتها إلي النيابة العامة ،وجددت المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، حبس الممرضة المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ومحاولة بيعها بالجمالية.