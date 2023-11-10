الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد عساف عن أحداث فلسطين: وطني جريحٌ خلف قضبان الحصار

محمد عساف
محمد عساف

دعم المطرب محمد عساف، القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

 

وكتب المطرب محمد عساف، عبر صفحته قائلًا: "وطني جريحٌ خلف قضبان الحصار، في كل يومٍ يسقط العشرات من أطفالنا، إلى متى هذا الدمار جفَّت ضمائركم ما هزَّكم هذا النداء، هذا النداء رقت له حتى ملائكة السماء، جفَّت ضمائركم وما جفَّت دموع الأبرياء.. غزة".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.                                 

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.

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