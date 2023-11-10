الرعاية الصحية: بحث تبادل الخبرات مع فرنسا وخلق فرص جديدة للابتكار والتطوير

زار وفد من هيئة الرعاية الصحية ترأسه الدكتور هاني راشد ، نائب رئيس الهيئة، دولة فرنسا، وذلك نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، كما أنه بهدف الاطلاع على أحدث التطورات الطبية وآخر المستجدات التقنية بفرنسا، وكذلك التعرف على التجربة الفرنسية وفرص تعزيز التعاون في مجال التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت الهيئة ، تأتي الزيارة ضمن برنامج التعاون المصري الفرنسي للتدريب ونقل الخبرات، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية متمثلة في الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي Expertise France، باعتبارها شريكًا للتنمية في القطاع الصحي في مصر.

تفقد المنشآت الطبية في فرنسا بهدف تبادل الخبرات

وتابع بيان الهيئة: خلال الزيارة تم تفقد عدد من المنشآت الطبية في دولة فرنسا بهدف خلق فرص جديدة لتبادل الخبرات بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الرؤى مع أهم صناع القرار في مجال الصحة بدولة فرنسا.

وأضاف: استمرت الزيارة على مدار ٦ أيام تم خلالهم تناقل الأفكار والأطروحات بما يعزز مناخ التطوير والابتكار الذي تتبناه هيئة الرعاية الصحية، فضلًا عن بحث سبل تعميق التعاون وتناقل الخبرات مع ممثلي الصحة العامة والحماية الاجتماعية الفرنسية، واتحاد المستشفيات الفرنسي، وممثلي الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي، كما تم زيارة أكبر أمانة للمستشفيات بدولة فرنسا، للإطلاع على آخر المستجدات لديهم في مجال الرعاية الصحية .

كما شارك عدد من قيادات الهيئة في ورشة عمل مثمِرة بهدف الوقوف على أحدث وآخر المستجدات التقنية في مجال الرعاية الصحية والعلاجية بما ينعكس بالإيجاب على إدارة المنشآت الصحية، وجودة الآداء داخل المنشآت الصحية، فضلًا عن دور تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأهمية تطويع التكنولوجيا الصحية في إدارة المنشآت.

شمل وفد هيئة الرعاية الصحية، كلًا من الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والمشرف العام على شؤون الإمداد بالهيئة، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة، والمشرف على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، والدكتورة نوران الدسوقي، مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف عل التعاون الدولي بهيئة الرعاية الصحية، د. مجدي عيسي المنسق الوطني للمشروع من قبل الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي، والسيدة شيري ماهر مدير حسابات المشروع من قبل الوكالة.