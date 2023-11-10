محافظ كفرالشيخ يتابع الحملة القومية للتبرع بالدم «شباب مصر مع غزة» بسيدى سالم

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، انطلاق الحملة القومية "شباب مصر مع غزة" بمركز شباب دمرو بسيدى سالم، الجمعة، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، للتبرع بالدم في جميع محافظات مصر، وذلك دعماً للإخوة الفلسطينيين بغزة جراء الأحداث الراهنة، حيث أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اشارة بدء الحملة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة و مديرى المديريات بكافة المحافظات.

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدكتور عزت محروس، أن الحملة تأتي في إطار دعم الوزارة للأشقاء الفلسطينيين و تنفذ بمركز شباب دمرو ، بالتعاون مع بنك الدم بالمحافظة و الأسبوع المقبل فى 17 نوفمبر بمركز شباب منية جناج بدسوق لتقديم رسالة حب وتضامن من شباب مصر لأهلنا بغزة و تعتزم وزارة الشباب إطلاق سلسلة من حملات التبرع بالمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من المتبرعين من شباب قرية دمرو والقرى المجاورة بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، تابع إنهاء كافة الاعدادات للحملة صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات و هانى عبد الغني مدير إدارة شباب سيدى سالم وفريق عمل الإدارة .