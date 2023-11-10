قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر نوفمبر..استبعاد كيبا ولابورت

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة استعدادا لمعسكر نوفمبر أمام قبرص وجورجيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024.





يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره قبرص يوم الخميس المقبل في تصفيات اليورو 2024، قبل أن يواجه جورجيا يوم الأحد الذي يليه.



خرج إيمريك لابورت مدافع فريق النصر وأليخاندرو بالدي لاعب برشلونة، وكيبا حارس مرمى ريال مدريد من قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر نوفبمر.



جاء سبب استبعاد لابورت من قائمة منتخب إسبانيا بعد تعرضه لجرح في قدمه خلال تواجده في منزله، أما كيبا يعاني من آلام في العضلة الضامة في الفخذ.





قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر نوفمبر:



في حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، روميرو

في خط الدفاع: داني كارفاخال، خيسوس نافاس، روبن لو نورماند، باو توريس، ديفيد جارسيا، إينجو مارتينيز، جايا، جريمالدو

في خط الوسط: رودري، مارتن زوبميندي، ميكيل مورينو، جارسيا، فابيان رويز، جافي، سانسيت

في خط الهجوم: ألفارو موراتا، خوسيلو، نيكو ويليامز، فيران توريس، ريكلمي، أويارزابال، ولامين يامال.

