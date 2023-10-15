منتخب إسبانيا يسقط النرويج بهدف في تصفيات يورو 2024

حقق منتخب إسبانيا فوزاً صعباً على حساب مضيفه النرويجي بهدف دون رد في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

شهدت أحداث شوط اللقاء الأول ندية كبيرة بين المنتخبين مع أفضلية نسبية للمنتخب الإسباني على مستوى الإستحواذ.

وكان اللاروخا أن يترجم تفوقه مبكراً بعدما نجح المهاجم المخضرم الفارو موراتا في هز شباك منتخب النرويج قبل أن يتم الغاء الهدف.

وفي الشوط الثاني بدأ منتخب اسبانيا بضغط هجومي مكثف بحثاً عن حسم نتيجة المباراة مبكراً لصالحهم.

وفي الدقيقة 49 نجح جافي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد.

بعد الهدف تحرك المنتخب النرويجي هجومياً على أمل إدراك التعادل والخروج ولو بنقطة واحدة من المباراة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

في المقابل نجح منتخب اسبانيا في تسيير الدقائق المتبقية كما يريد ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى اطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع منتخب اسبانيا رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد النرويج عند 10 نقاط في المركز الثالث.