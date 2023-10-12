منتخب إسبانيا يفوز على اسكتلندا في تصفيات أمم أوروبا 2024

نجح منتخب إسبانيا في تحقيق الانتصار على نظيره الاسكتلندي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهم مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد لا كارتوخا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مباريات المجموعة الاولى بتصفيات أمم أوروبا 2024.

منتخب إسبانيا يفوز على اسكتلندا في تصفيات يورو 2024

وسجل هدف منتخب إسبانيا الوحيد اللاعب الفارو موراتا في الدقيقة 73 ليؤكد على تفوق الماتادور طوال اللقاء ويتوجه بثلاثة نقاط مهمة للغاية في طريق تصفيات اليورو، بعد سيطرة كاسحة على ضيفه.

وسجل اللاعب اويهان سانست الهدف الثاني لمنتخب اسبانيا في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليؤكد الانتصار وحصد نقاط المواجهة.

بتلك النتيجة يكون منتخب إسبانيا قد رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى بعدما حقق الانتصار في أربعة مواجهات وخسر في لقاء وحيد، ولعب مواجهة أقل من نظيره الاسكتلندي المتصدر.

على الجانب الأخر توقف رصيد منتخب اسكتلندا عند 15 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، ورغم الهزيمة مازال يمتلك أقوى خط دفاع في المجموعة بهدفين فقط في شباكه، والثاني من حيث القوة الهجومية خلف إسبانيا.