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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير 212 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 212 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

 بينما سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2163 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

 

 ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكان حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

 

 في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلًا عن تحرير 803 مخالفات لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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