محافظة الجيزة تضبط ٣٤٨٢ مخالفة تموينية لمخابز وبداليين تموينين ومحال عامة

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.



وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٤٨٢ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.



وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٨ محضر شمل ٨٤١ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٦٠٢ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٢٣١ مخالفة توقف وغلق و١٧٦ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و٤٦ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٩ مخالفة لعدم وجود ميزان و٦٤١ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون.



وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٩٠٦ محضر مخالفة شملت ١٩٧ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و ٢٥ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و ١٠٧ مخالفة لعدم وجود ترخيص و ٣٨٨ عدم وجود شهادة و ١١١ مخالفة لتجار تموينين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٤٩ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط حوالي ٧٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و ٦ الالاف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و ١٠٤٠ كجم سكر تمويني و ٦٨١ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و ٧٦٨ كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي و ٤٧.٥ طن قمح.



وأكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.