الإيسيسكو تطلق النسخة الثانية من برنامج "مشكاة العربية للتدريب التربوي والتأهيل المهني"

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، النسخة الثانية من برنامج "مشكاة العربية للتدريب التربوي والتأهيل المهني المستمر"، تحت شعار: "بناء قدرات الشباب في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها".

وافتتحت النسخة الثانية من البرنامج، الذي يأتي في إطار أنشطة الاحتفال بعام الإيسيسكو للشباب، بورشة تدريبية في موضوع الأطر المرجعية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، انطلقت بقاعة مشكاة العربية في مقر الإيسيسكو يوم الأربعاء (8 نوفمبر 2023) واستمرت على مدى يومين، استفاد منها حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي 256 من مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها من 21 دولة من دول العالم الإسلامي وخارجه.

وهدفت الورشة التدريبية، التي أطرها الدكتور مولاي امحمد إسماعيلي علوي، خبير في مجال التدريب التربوي، إلى تبسيط المفاهيم ذات العلاقة بالأطر المرجعية وبيان أهميتها في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها، مع تحديد المستويات التي يعتمدها كل إطار، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المشاركين في استخدام استراتيجيات تدريس المهارات اللغوية الأربع (الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة) واستثمارها نظريا وتطبيقيا في المستويات المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة.