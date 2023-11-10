تعرف على حركة المرور بالقاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حركة مرور سريعة، كما شهدت تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

انتظام حركة السيارات

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

حركة السيارات بجميع المداخل

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

خطوات استخراج ملصق إلكتروني

استخراج ملصق إلكتروني بالموبايل 2023.. يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة خطوات استخراج الملصق الإلكتروني بالموبايل للسيارة الملاكي أو الموتوسيكل بوحدات المرور المختلفة وذلك لتفادي غرامات عدم تركيبه والتي ستلتقطها الرادارات وأكمنة الشرطة بتطبيق غرامة فورية على قائد المركبة.

وتقدم "بوابة الوفد" في السطور التالية كيفية استخراج الملصق الإلكتروني بالموبايل، للسيارة الملاكي أو الموتوسيكل بوحدات المرور أو عمل بدل فاقد الملصق الإلكتروني أونلاين.

شروط استخراج الملصق الإلكتروني 2023

أن تكون رخصة المركبة سارية.

تواجد السيارة بوحدة المرور حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها وتفعيله إلكترونيًا بشكل صحيح.

لا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.

كيفية استخراج ملصق إلكتروني بالموبايل

تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي:

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx .

إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال التسجيل.

الدخول على خدمات المركبات.

اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الإلكتروني.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

معرفة موعد التسليم.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

يحرص قانون المرور الجديد على السيطرة على الشارع المصري وتوفير أكبر قدر من الأمان، لذلك تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة، غرامات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، بسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه.