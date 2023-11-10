خالد النبوي يدعم القضية الفلسطينية بهذه الكلمات.. شاهد

دعم النجم خالد النبوي، القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

ونشر النجم خالد النبوي، صورة لاسمه ملفوفا بالكوفية الفلسطينية، وعلق عليها قائلًا: "يتشرف الاسم والإنسان أن يحمل رمز النضال لأعظم إنسان على وجه الأرض الآن.. عاشت فلسطين، تحيا الأم الفلسطينية، وهذا أضعف الإيمان".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.