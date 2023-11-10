تطورى جديد في واقعة ابنة هبة قضب وموظف جامعة الدول

أخلت النيابة العامة سبيل الدكتورة هبة قطب أخصائي إخصائي العلاقات الزوجية وابنتها، بكفالة 5 آلاف جنيه، في الاتهامات المتبادلة بينهما وبين موظف بجامعة الدول، بالتعدي على بعضهما داخل جراج مول تجاري شهير بالشيخ زايد.

وقد صرح الموظف خلال التحقيقات، إن "دينا" ابنة الدكتور هبة قضب قد تعدت عليه بالضرب بـ"اللكمات"، وعلى النقيد قد نفت "دينا" ذلك الإتهام، وأفادت أن العكس هو الصحيح، وأن المشاجرة نشبت بسبب أولوية المرور بالسيارة والخروج من المول.

بلاغ الشرطة

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقي بلاغا من ضباط قسم أول الشيخ زايد، يفيد بأنه أثناء مرور القول الأمني أمام مول تجاري شهير بالشيخ زايد، تلاحظ وجود مشادة كلامية بين الطرف الأول: "دينا. هـ" مدير شركة والدكتور هبة قطب، والطرف الثاني: "علاء .ا"- 39 سنة- موظف ومسؤول عن ملف الاستثمار بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بالفحص الذي قاده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، تبين حدوث مشادة بين الطرفين على أولوية الخروج من جراج المول التجاري وتطورت لتعدٍّ باليدين دون حدوث إصابات، وتم تبادل الاتهامات، وعليه تم اصطحاب الأطراف لديوان الشيخ زايد، وتولت النيابة التحقيق .