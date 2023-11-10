إجراء تحليل المخدرات لسائق دهس شخصًا بسيارته في الجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في وفاة شخص بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة دائرى العمرانية فى محافظة الجيزة، وأمرت بالتصريح بدفن جثة شخص.

وأمرت نيابة الجيزة بالتحفظ على السيارة وقائده، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بإحالة السائق المتسبب في الحادث للطب الشرعي لسحب عينة منه وإجراء تحليل مخدرات.

كانت البداية بتلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين فى العمرانية انتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية تسببت في إنهاء حياة مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم "مزارع ونجله" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين "2 بندقية آلية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وكانت النيابة العامة بأسيوط، استعجلت تقرير الطب الشرعي لعاطل ونجله، لاتهامهما بإنهاء حياة مزارع بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم "مزارع ونجله" بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بطعنات قاتلة من آلة حادة، وذلك عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مقتل شمس.م.ع 20 عاماً، ربة منزل، وأن زوجها مصطفى.م.ع 30 عاماً، وراء ارتكاب الجريمة، حيث طعنها بعدة أنهى زوج حياة زوجته بطعنات قاتلة من آلة حادة، عقب خلافات أسرية نشبت بينهما فى منزلهما بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا. قاتلة أدت إلى مصرعها فى الحال.

