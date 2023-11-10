الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب في لبنان

غزة
غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب اللبنانيتين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

txt

الاحتلال الإسرائيلي يلقي 32 ألف طن من المتفجرات على غزة

txt

حمدي بخيت: يوجد شبكة أنفاق تحت غزة تسكنها حماس وترهق إسرائيل (فيديو)

محيط بلدتي الناقورة واللبونة 

واستهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى التزام منازلهم وملاجئهم.

 قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وجاء ذلك ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم وبعدها رد حزب الله اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ جراد كاتيوشا.

مواد متعلقة

تراجع حركة السفر عالميًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

التحقيق مع تشكيل عصابي متهمين بسرقة الهواتف المحمولة

فولكر تورك: على إسرائيل وضع حد لخطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين

تعرف على الحالة المرورية بكوبري أكتوبر والطريق الدائري ونفق الأزهر
الجريدة الورقية