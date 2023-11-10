الاحتلال الإسرائيلي يلقي 32 ألف طن من المتفجرات على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى قرابة 32 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي إن: «نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني بالمتوسط 87 طن لكل كيلومتر».

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: «الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50٪؜ من الوحدات السكنية تضررت جراء غارات وقصف الاحتلال في حين هدمت كليا 40 آلف وحدة سكنية».

وبلغت القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية في غزة 2 مليار دولار، فيما قدرت أضرار البنية التحتية بنحو مليار دولار وفق الإعلام الحكومي.

جنون إجرامي لم يحدث في التاريخ

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: إن ما يمارسه الاحتلال من استهداف وقصف بحق المستشفيات جنون إجرامي ولم يحدث في التاريخ أن تم تعمد قصف المرافق الصحية وارتكاب مجازر فيها كما يفعل هذا المحتل النازي على حد قوله.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أن ما يجري بحق المستشفيات نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية عن القيام بواجبها في حماية هذه الأعيان المدنية في غزة.

ساعات معدودة لخروج المستشفيات عن الخدمة

بدوره، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة استنفذنا كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية وليس أمامنا سوى ساعات معدودة لخروج مستشفيات غزة وشمال غزة عن الخدمة.

وناشد القدرة الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم بالعمل الفوري لدخول الامدادات الطبية والوقود للمستشفيات قبل حدوث الكارثة الكبرى.

ولليوم الـ 35 على التوالي تشن إسرائيل هجوما بريا وجويا وبحريا على قطاع غزة أسفر حتى اليوم عن استشهاد 10 آلاف و818 معظمهم نساء وأطفال ونحو 27 ألف مصاب، إضافة لدمار هائل بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

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