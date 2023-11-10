الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المفوض السامي لحقوق الإنسان: استشهاد 4800 طفل في غزة

أطفال غزة
أطفال غزة

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنّ 4800 طفل تم قتلهم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مقتل موظفي أونروا في غزة أمر غير مسبوق.

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وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ولدينا مخاوف بشأن استهداف المدنيين والمستشفيات في غزة".

وتابع: "الطواقم الطبية تعاني الوصول إلى المستشفيات في غزة، وعلى إسرائيل ضمان حماية المدنيين في قطاع غزة".

 العقاب الجماعي في غزة

وشدد، على وجوب إنهاء كل أشكال العقاب الجماعي في غزة، وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين بالضفة، مشيرًا إلى أن إسرائيل قامت بالاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

وقف إطلاق النار

وشدد، على وجوب إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار والعنف في قطاع غزة.

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