الصحة الفلسطينية: الاحتلال يخادع العالم و 46% من الضحايا بجنوب غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن الإحصائيات تشير إلى أن 46% من ضحايا العدوان الإسرائيلي تركزت في جنوب قطاع غزة، وما زال الاحتلال يخادع العالم، ويزعم أنها «مناطق آمنة».

وأشار القدرة في تصريحاته للغد إلى أن الاحتلال يروج سلسلة من الأكاذيب والافتراءات يقدمها لكل من تبنى موقفه، ويبرر لنفسه الاستهدافات التي تطال المدنيين، مشددا على أن الممرات التي تدعي إسرائيل أنها آمنة أصبحت مصائد للموت، ووصل الاستهداف إلى عربات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أول أمس.

وأوضح القدرة أن مئات الضحايا تنتشر على الأرض في هذه الممرات، مدللا على حديثه بالقول إن الاحتلال الاسرائيلي خلال 34 يوم دمر 51 سيارة إسعاف، مما يعني أنه شلَّ منظومة الإسعاف والطوارئ بشكل كامل، والتي وباتت لا تقوى على الاستجابة لنداءات الاستجابة مما يضطر المواطنين أن يأتوا بالضحايا إلى المستشفيات.

وذكر أن الاحتلال الاسرائيلي منذ فجر اليوم نفذ العديد من الاستهدافات التي طالت مستشفيات غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة، أن الاحتلال ألقى قرابة 32 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه المستمر على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي إن: «نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما يعني بالمتوسط 87 طن لكل كيلومتر».

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: «الدمار في غزة غير مسبوق وأكثر من 50٪؜ من الوحدات السكنية تضررت جراء غارات وقصف الاحتلال في حين هدمت كليا 40 آلف وحدة سكنية».

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