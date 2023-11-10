عاجل| خريطة سقوط الأمطار في مصر حتى الاربعاء

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.



خريطة سقوط الامطار



ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن آخر صور الاقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب) ومناطق من الصحراء الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.



شبورة مائية كثيفة



وأوضحت الهيئة، هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



طقس مائل للحرارة



وتابعت، الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الاربعاء المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 33