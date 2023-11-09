الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة في مصر، وذلك من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وذلك على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا فى الساعات المتأخرة من الليل، وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح

الغطاء النباتي