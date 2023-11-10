ضياء السيد يتحدث عن صفقة موديست ويرفض إلقاء اللوم على الجماهير

تحدث ضياء السيد ، نجم الأهلي الأسبق ، عن الضغوط التي تعرض لها مسؤولو القلعة الحمراء لإبرام صفقة التعاقد مع مهاجم قبل غلق باب الانتقالات الصيفية ما أجبرهم على ضم الفرنسي أنتوني موديست.

وقال ضياء السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" الأهلي من وضع نفسه في هذا الموقف ، المفاوضات منذ فترة طويلة قائمة لضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي وكل فترة انتقالات نسمع عن أسماء دون جدوى".

وأضاف:" الوقت مر والأهلي لم يضم مهاجم جديد وأصبحت الإدارة تحت ضغط ، وفي هذه الحالة يكون أمامك حلان الأول ضم مهاجم سعره مرتفع للغاية وهو ما لا يتناسب مع الأهلي حالياً والثاني ضم مهاجم صاحب خبرات ولكنه بعيد عن الجاهزية وضمن صفقة مجانية مثل موديست".

وتابع:" فشل صفقة البرازيلي سوزا جعل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يراهن على صفقة أخرى لتدعيم هذا المركز ، كولر أخطأ لأنه تعجل مشاركة موديست وهو بعيد عن الجاهزية ولكن الضغوط جعلته يتعجل مشاركته".

وأشار إلى أنه لا يجب توجيه اللوم للجماهير لانتقادها صفقة موديست موضحاً أن الظروف لا تخدم اللاعب الفرنسي لأن مستوى الفريق بصفة عامة تراجع ولا أحد يستطيع مساعدة اللاعب للعودة لمستواه.

ورد ضياء السيد على سؤال حول ضرورة بقاء محمد شريف بدلاً من ضم مهاجم جديد قائلاً:" لا يوجد معيار للربط بين الأمرين لأن شريف كان يرغب في الرحيل".