بركات: الأهلي بعيد عن مستواه.. والدبيس يكافح لتعويض معلول

أكد محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي بعيد عن مستواه الطبيعي في الفترة الأخيرة، وأن كريم الدبيس يكافح لتعويض علي معلول.

نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خطف انتصار مهم للغاية على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي، والتي تدخل ضمن مؤجلات المارد الأحمر في موسم 2023 – 2024.

وأضاف بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الأفضل الحديث عن أي أمور سلبية تخص الفريق وهو يحقق الانتصارات لتصحيحها سريعاً.

وتابع:" الأهلي عليه أن يستغل فترة التوقف لتصحيح بعض الأخطاء والعودة لمستواه سريعاً ، والحقيقة أن الأهلي كان محظوظاً في لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري بواقعة طرد رجب نبيل".

وأشار إلى أن كريم الدبيس لاعب الأهلي يكافح بقوة لتعويض علي معلول وغيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

بتلك النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، بينما توقفرصيد نادي سيراميكا كليوباترا عند الدقيقة 7 نقاط في المركز الثالث عشر من الترتيب.