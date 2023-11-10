القيعي: لم نضم القندوسي عندًا في الزمالك وهذا موعد عودته للأهلي

علق عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على الانتقادات الشديدة التي تم توجيهها لمجلس إدارة الأحمر، وذلك بعد إعارة اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لفريق نادي سيراميكا كليوباترا.

القيعي: يعلن موعد عودة أحمد القندوسي للأهلي

تألق احمد القندوسي بقميص سيراميكا كليوباترا، وساهم حتى الآن في 6 أهداف مع الفريق، وهو ما أثار غضب جمهور القلعة الحمراء وبحثها عن أسباب رحيل اللاعب.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادب الأهلي، أن النادي وافق على خروج اللاعب على سبيل الإعارة ليحصل على فرصة المشاركة كأساسي لأنه لاعب جيد، وحتى لا يهبط مستواه، مؤكدًا انه سيعود للأهلي مرة اخرى، نهاية الموسم.

القيعي: لم نضم القندوسي عندًا في الزمالك

أضاف عدلي القيعي أن النادي الأهلي لم يتعاقد مع أحمد القندوسي عندًا في الزمالك، وأن المدرب السويسري مارسيل كولر مقتنع باللاعب مشيرًا إلى انه رفض رحيله عن القلعة الحمراء، وتأتي الإعارة لرفع المعدل البدني للاعب.

اختتم القيعي تصريحاته في هذا الشأن أنه يريد أن يرى جميع لاعبي الفريق المعارين بمستوى جيد حتى يكون قادر على تقديم الأفضل للفريق عند عودته، ولا أريد من وقت للاخر نسمع انتقادات حول أسباب غياب لاعب معين ورحيل لاعب اخر.

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل".