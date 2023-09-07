سر اختفاء عبلة كامل عن الساحة الفنية وموقفها من العودة (فيديو)

كشف المخرج جمال عبد الحميد، تفاصيل إلحاحه الشديد على الفنانة عبلة كامل لقبول دورها في مسلسل ريا و سكينة، قائلا: "كانت خايفة من الإفيهات وكانت المرة الأولى تاريخ عبلة كامل لتقوم بهذه التركيبة.

عبلة كامل تعرضت لحادث ولا ترغب في العودة للساحة الفنية

وأوضح جمال عبد الحميد، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"،مساء الأربعاء أنه تواصل مع الفنانة عبلة كامل للعودة إلى الساحة الفنية و لكنها رفضت، معقبا “عبلة كامل تعرضت لحادث وقالتلي مش عايزة أشتغل تاني و شايفة أن الأعمال هذه الفترة لا تشبهني”.

وأشار إلى أن فريد شوقي لم يُكمل تصوير مسلسل "زيزينيا" مع الفنانة هدى سلطان مراعاة لمشاعر زوجته الفنانة سهير ترك، معلقا: "فريد كان صعب جدا و مقتنعش أنه يرجع".