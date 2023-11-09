رئيس أركان جيش الاحتلال ومدير الشاباك يدخلان قطاع غزة

دخل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك، رونين بار، إلى قطاع غزة اليوم لتقييم الوضع مع القوات البرية.

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وحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أخبر هاليفي الضباط أن نقطة القوة الرئيسية للجيش في الحرب هي “الشراكة”.



وقال هاليفي: “إنني أنظر حولي وأرى الجيش الإسرائيلي، في كل زاوية، الجميع يفعل كل شيء حتى نكون أقوياء قدر الإمكان... استمروا في المضي قدمًا، بشكل شامل، وقوموا بزيادة الوتيرة.. نحن خلفكم”.



بدوره، قال مدير الشاباك، رونين بار، للقوات البرية أن الإسرائيليين والسياسيين لديهم “تقدير غير مسبوق” لعملهم.