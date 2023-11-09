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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس أركان جيش الاحتلال ومدير الشاباك يدخلان قطاع غزة

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

دخل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك، رونين بار، إلى قطاع غزة اليوم لتقييم الوضع مع القوات البرية.

انتشار الجيش

وحسب  جيش الاحتلال الإسرائيلي، أخبر هاليفي الضباط أن نقطة القوة الرئيسية للجيش في الحرب هي “الشراكة”.


وقال هاليفي: “إنني أنظر حولي وأرى الجيش الإسرائيلي، في كل زاوية، الجميع يفعل كل شيء حتى نكون أقوياء قدر الإمكان... استمروا في المضي قدمًا، بشكل شامل، وقوموا بزيادة الوتيرة.. نحن خلفكم”.


بدوره، قال مدير الشاباك، رونين بار، للقوات البرية أن الإسرائيليين والسياسيين لديهم “تقدير غير مسبوق” لعملهم.

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