وزير الرياضة يطمئن على سعيد خليل بطل أفريقيا السابق في كمال الأجسام

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفياً باللاعب سعيد خليل بطل افريقيا والبحر المتوسط السابق في رفع الاثقال للاطمئنان على حالته الصحية.

وخلال التواصل أكد الوزير للاعب علي اهتمامه ومتابعته الدقيقه لحالته الصحية موجها اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة حالته الصحية وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة للاعب رفع الأثقال السابق متمنياً له الشفاء العاجل.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لاتنسى ابدأ أبناءها من الابطال الرياضيين ممن رفعوا علم مصر على منصات التتويج .

من جانبه وجه اللاعب سعيد خليل الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة التحرك والاطمئنان على حالته الصحية.