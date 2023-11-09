الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

عالم المرأة بأسلوب خالد الأمير وشهيرة السعيد في الأوبرا

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تستقبل دار الأوبرا المصرية، معرضا تشكيليا لكل من الفنان خالد الأمير والفنانة شهيرة السعيد، تحت عنوان“ ألوان وأبيض وأسود ”ويفتتح في السابعة مساء السبت 11 نوفمبر بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الخميس 16 نوفمبر.

يضم المعرض لوحات متنوعة تعبر عن العالم الساحر للمرأة وتكشف جوانب من حياة وأفكار نصف العالم.

 

جدير بالذكر أن الفنان خالد الأمير يعكس في أعماله عالم الأساطير والأحلام لينقل المشاهد من حقيقة الواقع إلى التأمل العميق في دنيا الخيال.

أما الفنانة شهيرة السعيد عملت مصممة أزياء في بداية مشوارها ثم اتجهت إلى الفن التشكيلي لتقدم أعمال متميزة بألوان مبهجة تعبر عن عالم المرأة ومشاعرها وأحلامها.

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