لا يستطيع الكلام.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

أجري الفنان محمد التاجي عملية جراحية صباح اليوم فى أحد المستشفيات وذلك بعد تعرضه للإصابة بـ “الفتق”.

وأكد محمد التاجي فى تصريحات صحفية: "أعاني من بعض المشاكل الصحية نتيجة عملية جراحية أجريتها العام الماضي ولم أشعر بالارتياح".

وبعد اجراءه العملية الجراحية حالته الصحية لا تسمح له بالكلام حاليًا ومن المقرر أن تتحسن حالته الصحية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف محمد التاجي: "عملت السنة اللى فاتت عملية جراحية في المعدة ولكن بسبب ارتباطي بأكثر من عمل فني احتاج سفر ما بين القاهرة ولبنان، ونتيجة الإجهاد تسبب في فتق بجدار البطن بسبب ضعفه، وهعمل عملية جراحية يعالجوا الفتق ويركبو شبكية عشان يحميه، والحمد لله على كل شيء كله أجر وعافية عند ربنا".

أحداث مسلسل جودر

وكان شارك النجم محمد التاجي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل «جودر»، وأحداثه مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.



أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.