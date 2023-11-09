د. وجدي زين الدين: الشعب المصري بداخله وفدي وإن لم يكن عضوًا في الحزب

كشف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، سبب ضعف الحياة الحزبية في مصر خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الضعف موروث وصفه بالسيء والسبب يعود إلى حلها في فترة الخمسينيات وحظر الحياة الحزبية بالكامل.

وأضاف زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن الشعب المصري يعيش حتى اللحظة المأساة الحقيقة لحل الأحزاب السياسية، منوهًا إلى أن حزب الوفد عريق وتخطى عمره المئة عام، وأن الشعب المصري وإن كان ليس عضوًا فيه فداخله وفدي ولديه حنين له ولتاريخه.

وأكد أن أية أسرة مصرية من إسكندرية وحتى أسوان ينتمون لحزب الوفد لاعتبارات عديدة، مشيرًا إلى الحزب لديه لجان وفدية متشعبة في كل مركز وقرية ونجع.

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