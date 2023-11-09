وزير الدفاع الإسرائيلي يُجدد رفض تل أبيب وقف إطلاق النار في غزة

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، ردًا على إعلان البيت الأبيض حول هُدنة الـ4 ساعات اليومية أن إسرائيل لن نوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي في قاعدة كيريا في تل أبيب إن الجيش لن يوقف إطلاق النار حتى يعيد الأسرى، وأنه لن تكون هناك "تسوية مع من قتل مواطنينا".

وأضاف جالانت أن إسرائيل لن توقف هجومها حتى يتم "القضاء على حركة حماس".

وأكد أن الهجمات التي ضربت إيلات هي رسائل من طهران.

وصرح أن القتال في قطاع غزة "سيتواصل حتى لو استمر لسنوات".

وتابع أن الجنود الإسرائيليين "يتقدمون وينفذون المهام.. وهم في قلب مدينة غزة... لن نوقف القتال حتى نعيد الرهائن".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة عبر هدنة لمدة 4 ساعات يوميا هناك.

حماس تُعلن حقيقة التوصل إلى اتفاق هُدنة مع إسرائيل

نفى "طاهر النونو" المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن يكون تم التوصل إلى اتفاق هُدنة مع الجانب الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقال النونو مساء اليوم الخميس: "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة عبر هدنة لمدة 4 ساعات يوميا هناك.