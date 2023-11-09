سامسونج تطرح خدمة ترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي

لقد رأينا بالفعل ميزة "الترجمة المباشرة" من Google تعمل بسحرها على مكالمات الهواتف، ولكن حتى الآن، لا تزال هذه الميزة حصرية لأجهزة Pixel. إذا كنت من محبي سامسونج، فمن المحتمل أنك قد تتمكن من استخدام ميزة مماثلة – دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات الطرف الثالث – في أوائل العام المقبل.

وفقًا للعملاق الكوري، فإن هاتفها التالي – أموالنا على عائلة “Galaxy S24” – سيأتي مزودًا بـ “Galaxy AI”، والذي “يدعمه كل من الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز والذي تم تطويره في Samsung والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة” من مقدمي الخدمة. سيتضمن جزء من هذه الحزمة "مكالمة AI Live Translate"، والتي ستعرض ترجمات في الوقت الفعلي في شكل سجل دردشة أثناء المكالمات الهاتفية - كما هو الحال في لقطة الشاشة التجريبية التي تعرض حوارًا بين متحدث باللغة الإنجليزية مقيم في نيويورك ومتحدث كوري مقيم في سيول. كمكافأة، تعرض الأداة زر "إضافة حدث" كلما تم ذكر الوقت والتاريخ، للسماح لك بوضع علامة على التقويم لمعارفك الأجانب على الفور.

وقال Wonjoon Choi، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم البحث والتطوير في Mobile eXperience Business، إنه لا يوجد الكثير هنا حول Galaxy AI، باستثناء أنه "سيغير طريقة تفكيرنا في هواتفنا إلى الأبد". لا توجد معلومات حول ما إذا كان Galaxy AI سيتضمن أيضًا قدرة Gauss التوليدية للذكاء الاصطناعي من سامسونج، ولكن نظرًا لصياغة المدير التنفيذي والعروض المماثلة الأخيرة من Google، فلن نتفاجأ إذا حصلنا على كل الميزات في تشكيلة Galaxy S24 العام المقبل.