زيلينسكي يُصدر قرارًا عاجلاً بشأن الأحكام العُرفية والتعبئة في أوكرانيا

وقّع الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، على القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني بشأن تمديد "حالة الحرب" والتعبئة حتى 14 فبراير 2024، حسبما أفادت وكالة ""نوفوستي"الروسية، مساء اليوم الخميس.

وتم نشر الوثائق ذات الصلة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، وتم وضع علامة على كلا العملين على أنهما مُدرجان بتوقيع زيلينسكي.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، أيد البرلمان الأوكراني قوانين تمديد التعبئة وحالة الحرب في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وقد تم تطبيق نظام حالة الحرب في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وأفاد البرلماني الأوكراني أليكسي جونشارينكو أنه كان من المفترض إجراء انتخابات برلمانية في نهاية أكتوبر، ولكن بسبب تمديد حالة الحرب، لن يتم إجراء الانتخابات هذا العام.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن زيلينسكي يدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في ربيع عام 2024، مشيرا إلى أن ذلك سيكون محفوفا بـ "تحديات غير مسبوقة".

أوكرانيا في مأزق.. الوضع بالشرق الأوسط يُبعثر حسابات كييف

خلطت "حرب الاحتلال الإسرائيلي"، على قطاع غزة، وتصاعد التوتر والفوضى في الشرق الأوسط، الأوراق لأوكرانيا وحوّلت انتباه العالم بعيدًا عنها، وهو ما يُؤثر سلبًا على رغبة كييف عقد اجتماع جديد لجذب حُلفاء جدد.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، استنادًا إلى تصريحات دبلوماسيين غربيين.

ووفقًا لهم، "تتلاشى بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط" جميع الجهود التي تبذلها أوكرانيا لعقد اجتماع يهدف إلى جذب دول محايدة إلى جانبها وتعزيز الدعم الدولي.

وكانت سلطات كييف تخطط لعقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية هذا العام، ولكن هذا غير مرجح الآن، كما يشير الدبلوماسيون.