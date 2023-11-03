وجدي زين الدين يتقدم بإستقالته من رئاسة تحرير جريدة الزمالك

تقدم الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وموقع الوفد وعضو مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو هيئة التدريس بكلية الاعلام جامعة مصر، باستقالته من رئاسة تحرير جريدة الزمالك.

ووفيما يلي نص استقاله الدكتور وجدي زين الدين:

“الأستاذ حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السادة أعضاء مجلس الإدارة تحية طيبة وبعد..

اقدم إليكم استقالتى من رئاسة تحرير جريدة الزمالك التى تشرفت برئاسة تحريرها لمدة عام وسبعة شهور بصحبة زملاء أعزاء من خيرة الصحفيين بمؤسسات صحفية وإعلامية مصرية محترمة".

دكتور وجدى زين الدين

رئيس تحرير جريدة وموقع الوفد

عضو مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة

عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة مصر