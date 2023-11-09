مصرع مزارع إثر إطلاق ناري بسبب خلاف جيرة بمنفلوط

تلقى مركز شرطة منفلوط بلاغًا بوقوع إطلاق ناري أسفر عن مقتل مزارع في منفلوط بمحافظة أسيوط، وتبين فيما بعد أن المزارع تعرض لإصابة بالرصاص أدت إلى وفاته، وفور تلقي البلاغ، قام ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالانتقال لموقع الحادث وبدء التحقيقات.



وتبين من تحقيقاتهم أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات جيرة بين المجني عليه والمتهمين “مزارع ونجله” بالتعدي علي المجني عليه وإطلاق النار عليه بسلاحين ناريين كان بحوزتهما..

ووفقاً لشهادة ابن المزارع، اتهم مزارع آخر وابنه بالتسبب في وفاة والده بسبب خلافات جيرة بينهما. وبعد التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين والعثور على الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وهما بحوزتهما بندقيتين آليتين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين، وبعد التحريات والتحقيقات الأولية وبمواجهتهما أقروا بارتكاب الواقعة واعترفا المتهمان بتنفيذ الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما. تم نقل جثمان المزارع إلى المشرحة للكشف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حين تم نقل المتهمين إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات وتقديمهما للعدالة.