يحيى عبد الناصر .. حكاية طالب مصري التحق بالجامعة بعد الابتدائية بقرار رئاسي (صور)

جذب الطالب يحيى عبد الناصر محمد أنظار العالم نحوه بعد منحة العمر التي حصل عليها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلحاق طالب الصف السادس الإبتدائي، بكلية العلوم جامعة دمياط بدلتا مصر، من دون المرور ببقية المراحل التعليمية.

الطالب يحيى عبد الناصر يلتحق بالجامعة بعد تخرجه من الصف السادس الإبتدائي

جاء قرار الرئيس السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للطالب يحيى عبد الناصر، في ضوء جهود الدولة لتبني النابغين وإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، وذلك عقب دراسة الإلتماس، الذي قدمته والدته لكونه متفوقًا ويمتلك مهارات وقدرات خاصة تمكنه من الإلتحاق بالمرحلة الجامعية بهذا العُمر.

الطالب يحيى عبد الناصر

وافق مجلس الوزراء على إلحاق يحيى عبد الناصر الطالب بالصف السادس الإبتدائي، بكلية العلوم، نظرًا لنبوغه العلمي، وذلك بناءً على نتائج اختبارات القدرات التي اجتازها وأثبت كفاءته العلمية من خلالها.

وبالفعل استكملت وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات الإدارية الخاصة بالأمر، كما قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة يحيى عبد الناصر، لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل.

الطالب يحيى عبد الناصر

أول تعليق من أسرة الطالب يحيى عبد الناصر بعد التحاقه بالجامعة من الإبتدائية

ومن جانبها، أعربت والدة الطالب يحيى عبد الناصر محمد عن سعادتها البالغة بالقرار الحكومي الصادر بإلحاق نجلها الطالب بالصف السادس الإبتدائي، بالجامعة مباشرًة، دون الحاجة لإجتياز بقية المراحل التعليمية.

وصرحت والدة "يحيى" بأنها فوجئت بإبلاغها بالقرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، وتنتظر في الوقت الحالي معرفة كافة التفاصيل الرسمية والإجراءات التكميلية التي سيتم إتخاذها معه خلال الأيام المقبلة.

الطالب يحيى عبد الناصر

من هو الطالب يحيى عبد الناصر الذي التحق بالجامعة بشهادة الإبتدائية بقرار رئاسي؟

وفيما يلي، نستعرض المراحل والإختبارات التي مر بها الطالب يحيى عبد الناصر، لكي ينتقل من الصف السادس الإبتدائي إلى الإلتحاق بكلية العلوم جامعة دمياط، دون الحاجة لإجتياز بقية المراحل التعليمية.

عرض مجلس الوزراء على أسرة الطالب يحيى منحة كاملة لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل.

ستتكفل الدولة برعاية يحيى وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصل إلى المكانة العلمية التي يستحقها.

الطالب يحيى عبد الناصر

اجتاز يحيى اختبار قدرات دولي "IQ Test" تحت إشراف وزارة التعليم العالي.

بُناءً على نتائجه، تم تأهيل يحيى لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل.

شمل اختبار القدرات الذي اجتازه يحيى، اختبار المواد العلمية "STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة 4 ساعات.

الطالب يحيى عبد الناصر

حقق يحيى نجاحًا فائقا خلال نتائج الإختبار، وضعه بين أفضل 10 % من المتقدمين لإختبارات القبول.

خضع يحيى عبد الناصر، لإختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين.

حصل يحيى على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية.

الطالب يحيى عبد الناصر

اجتاز يحيى المقابلة الشخصية بنجاح، ليكون بذلك قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.

شارك الطالب يحيى عبد الناصر خلال السنوات الماضية، في الكثير من المحاضرات العلمية بكلية العلوم جامعة دمياط.

الطالب يحيى عبد الناصر

سبق وتسلم شهادة تفيد بحضوره بعض المقررات العلمية بـ"نظام الإستماع".